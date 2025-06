Juventus Bezhani e l’era del Calciomercato Algoritmico

La Juventus si prepara a rivoluzionare il calciomercato con l’ingresso di Viktor Bezhani, il nuovo cuore pulsante dell’area scouting sotto la guida di Damien Comolli. L’albanese di 40 anni porta con sé un approccio innovativo, basato su big data e analisi statistiche, inaugurando così l’era del calciomercato algoritmico. Un cambiamento che promette di scrivere un nuovo capitolo nella gestione strategica dei bianconeri, puntando su dati e tecnologia per scoprire i talenti del futuro.

Il nuovo nome di Viktor Bezhani La Juventus avvia una rivoluzione dirigenziale con Damien Comolli, nuovo direttore generale, che punta su Viktor Bezhani come capo dell'area scouting. Bezhani, albanese di 40 anni, ha lavorato con Comolli al Tolosa, dove si è distinto per l'uso di big data e analisi statistiche.

