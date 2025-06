Juventus assalto a Donnarumma | è tutto vero!

Dalle voci di mercato alle conferme ufficiali, il trasferimento di Donnarumma alla Juventus sta accendendo le aspettative dei tifosi. Secondo recenti indiscrezioni, i bianconeri starebbero lavorando sottotraccia per convincere il talentuoso portiere del PSG a vestire la maglia juventina, in una mossa che potrebbe rivoluzionare il volto della squadra. Ma è tutto vero? Scopriamolo insieme, perché il futuro potrebbe riservarci sorprese incredibili.

Donnarumma alla Juventus: attenzione al possibile retroscena di mercato confermato nelle ultime ore. I bianconeri starebbero lavorando sottotraccia per cercare di convincere l’attuale portiere del PSG a dire sì al nuovo progetto juventino La Juventus proverà l’assalto a Donnarumma già nel corso delle prossime settimane. È questa la clamorosa indiscrezioni riportata da Giovanni Albanese, giornalista di Sportitalia e Gazzetta dello Sport. La società bianconera si sarebbe già mossa per cercare di convincere il portiere della Nazionale a dire sì. Dialoghi aperti con l’entourage di Donnarumma, considerando, soprattutto, il contratto in scadenza nel 2026 del portiere del PSG. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, assalto a Donnarumma: è tutto vero!

