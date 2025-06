Juvecaserta presentati i nuovi direttori E c' è un nuovo ingresso in società | FOTO

Nella suggestiva cornice di Villa Maria Cristina, la Juvecaserta ha svelato i suoi nuovi volti di leadership: Gianluca Mannucchi come direttore generale e Vittorio Di Donato quale nuovo direttore sportivo. Un momento di grande entusiasmo e rinnovamento, culminato con l’annuncio del presidente Farinaro su un importante ritorno in società che promette di rafforzare il futuro biancoazzurro. La stagione 2024 si apre con una ventata di novità e speranza per i tifosi.

