Juve Parma aprirà la Serie A 2025 26 della squadra di Tudor | quante volte questa sfida si è giocata alla prima giornata? Il dato

Juve Parma aprirà la Serie A 202526 della squadra di Tudor: quante volte questa sfida si è giocata alla prima giornata? Il dato su questa partita. La Juve inizierà il proprio campionato di Serie A 202526 con la sfida casalinga contro il Parma, gara in programma nel weekend del 24 agosto all'Allianz Stadium di Torino. Quella tra Juve e Parma inizia ad essere un'abitudine per quanto riguarda la prima giornata di campionato: già tre i precedenti in tal senso, con una quarta sfida che sarà in programma proprio quest'anno.

Caronnese in finale playoff Eccellenza: sfida decisiva contro Solbiatese per la serie D - Dopo una stagione di determinazione, la Caronnese si prepara per la finale playoff di Eccellenza, sfidando la Solbiatese per un posto in Serie D.

Un 2005 nel mirino di Vagnati, gioca in Serie B https://gazzettagranata.com/un-2005-nel-mirino-di-vagnati-gioca-in-serie-b… È una sfida a tre per Gady Beyuku, difensore classe 2005 del Modena. Il Toro ha chiesto informazioni così come Parma e Juve. Partecipa alla discussione

Milan, il calendario di Serie A 2025/26: Juve alla 6a, poi il derby con l'Inter alla 12a - (Adnkronos) - All'interno del Festival organizzato a Parma da Lega Serie A è stato sorteggiato e ufficializzato il calendario del campionato per la stagione 2025/2026. Il Milan di Massimiliano Allegri ... Riporta msn.com

Calendario Serie A ’25/’26: dalla Juve al Sassuolo, ecco le 38 tappe del Parma - Tre trasferte nelle prime 4 partite della Serie A Enilive 2025/2026 che vedrà il Parma di nuovo ai nastri di partenza la 2ª partecipazione consecutiva, la 29ª di sempre. Dal 24 agosto al 24 maggio ini ... Secondo sportparma.com

Parma che inizio! C'è subito la Juventus - Inizio in salita per i crociati: dopo la sfida ai bianconeri, al Tardini arriverà l'Atalanta. Due scontri salvezza contro Cagliari e Cremonese LA DIRETTA ... parmatoday.it scrive

JUVENTUS-PARMA 2-2 | HIGHLIGHTS | 10ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2024/25