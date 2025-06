Juve non solo Kolo Muani si tratta anche per Conceicao In attacco si riapre David

Giorni di fermento e strategie intense per la Juventus, con carte ancora da giocare nella corsa agli acquisti e nel rafforzamento del progetto tecnico. Tra trattative in corso, rinnovi e l’incognita sul futuro di Conceicao, la Vecchia Signora si prepara a scrivere un nuovo capitolo, puntando a chiudere le operazioni chiave prima del grande appuntamento mondiale per club. Insomma, sono giorni di ...

Torino, 6 giugno 2025 – La ricerca di un attaccante, le trattative per avere uno sconto o condizioni favorevoli per confermare Conceicao e Kolo Muani. Juve a tutto tondo in questa fase di mercato che anticipa il mondiale per club (mancano meno di dieci giorni), ma prima servirĂ incasellare nell’organigramma il nuovo diesse, con Tognozzi che viaggia verso l’Arsenal e Bezhani promesso sposo come capo scout in bianconero. Insomma, sono giorni di grandi movimenti, trattative sotto traccia o alla luce del sole, una soprattutto: Jonathan David. Sfumato Osimhen, c’è l’Arabia, passato in secondo piano Rasmu Hojlund, c’è forte l’Inter, la dirigenza bianconera sta lavorando sulla punta in uscita dal Lille, che è anche in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, non solo Kolo Muani, si tratta anche per Conceicao. In attacco si riapre David

In questa notizia si parla di: Juve Kolo Muani Conceicao

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

La #Juventus tra il Mondiale per Club e la prossima stagione: l'obiettivo principale resta David, si va verso la conferma di Conceicao e Kolo Muani. Renato Veiga torna al Chelsea, non verrĂ riscattato Partecipa alla discussione

#Juventus vs #Venezia Di Gregorio Alberto Costa Kelly Savona Nico Gonzalez Locatelli Thuram Cambiaso Conceicao Yildiz Kolo Muani #VeneziaJuventus #SerieAEnilive Partecipa alla discussione

Juve, non solo Kolo Muani, si tratta anche per Conceicao. In attacco si riapre David - I bianconeri al lavoro non solo per Kolo Muani ma anche per Conceicao: serve uno sconto sui 30 milioni di riscatto. In avanti salgono le quotazioni di Jonathan David in uscita dal Lille. Niente Juve p ... Da sport.quotidiano.net

TMW - Kolo Muani, Conceicao e Renato Veiga: c'è l'ok per giocare il Mondiale per Club con la Juventus - Stando alle indiscrezioni di TMW, sia per Kolo Muani, che per Francisco Conceicao, che per Renato Veiga, la Juventus ha già ricevuto l'ok dai rispettivi club di provenienza per giocare ... tuttojuve.com scrive

Juve, caccia ai nuovi 9: all'attacco tra David e Kolo c'è l'idea Fullkrug - Come ogni giardino che si rispetti, Comolli desidera che il suo attacco rubi l’occhio al vicinato, ma soprattutto che sia molto più efficace e letale rispetto a questo “tirchio” 2024-2025: serve gener ... Scrive gazzetta.it

GOAL OF THE DAY | Conceicao's Goal in Slow Motion | Juventus-Inter | Serie A 2024/25