Juve Milan 2025 26 | quando si giocheranno i due match svelate le date delle partite di andata e ritorno Tutti i dettagli

Il grande ritorno di Juve e Milan si avvicina: scopri le date ufficiali delle sfide di andata e ritorno per la stagione 2025/26. Dopo i sorteggi di oggi, tutti i dettagli sui match che promettono emozioni e battaglie epiche tra due dei club più titolati d’Italia. Preparatevi a vivere un campionato ricco di adrenalina e sorprese, dove ogni incontro potrebbe fare la differenza. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Juve Milan 202526: quando si giocheranno i due match, svelate le date delle partite di andata e ritorno. Tutti i dettagli dopo i sorteggi di oggi. Oggi si sono tenuti i sorteggi del calendario relativo al prossimo campionato di Serie A per la stagione 202526 ( clicca nel link per scoprire l’intero percorso della squadra allenata da Igor Tudor ). Tra le partite più attese dell’intera stagione c’è anche quella contro il Milan, che quest’anno arriverà molto presto: appuntamento all’Allianz Stadium per la sesta giornata di campionato, mentre il ritorno in programma a San Siro si giocherà alla trentaquattresima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan 2025/26: quando si giocheranno i due match, svelate le date delle partite di andata e ritorno. Tutti i dettagli

