Il countdown è iniziato: i fan della Juventus e dell'Inter possono già segnare in rosso le date dei due big match della stagione 2025/26. Dopo il sorteggio ufficiale, scopriamo quando si affronteranno le due squadre, tra emozioni, strategie e attese. Ecco tutti i dettagli delle gare di andata e ritorno, pronti a vivere un campionato ricco di suspense e passione. Ma le sorprese non finiscono qui...

Juve Inter 202526: quando si giocheranno i due big match, svelate le date delle gare di andata e ritorno. Tutti i dettagli dopo il sorteggio di oggi. Oggi si sono tenuti i sorteggi del calendario relativo al prossimo campionato di Serie A per la stagione 202526 ( clicca nel link per scoprire l’intero percorso della squadra allenata da Igor Tudor ). La sfida contro l’ Inter, tra le gare più attese dell’intera stagione, quest’anno arriverà prestissimo: appuntamento all’Allianz Stadium già per la terza giornata di campionato (14 settembre), mentre il ritorno a San Siro si giocherà alla venticinquesima giornata (15 febbraio). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Inter 2025/26: quando si giocheranno i due big match, svelate le date delle gare di andata e ritorno. Tutti i dettagli

