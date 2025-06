Juve al Mondiale con un ds | no a un profilo straniero Massara resta in pole

La Juventus torna protagonista sui palcoscenici mondiali, questa volta con un direttore sportivo di grande esperienza. La candidatura di Massara, ex uomo mercato del Milan, si fa sempre più forte, puntando a ricreare quella storica coppia con Chiellini, già formata con Maldini a Milano. Un trio che promette sguardi rivolti al futuro e successi assicurati. È il momento di scoprire come questa strategia potrebbe rivoluzionare il destino bianconero.

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

Niente Conte né Gasperini, la Juve vira su uno straniero mai stato in Serie A - La Juventus si è lasciata sfuggire Conte e Gasperini, ora punto tutto su uno straniero con zero esperienza in Champions League ... calciomercato.it scrive

Juve tra calciomercato e Mondiale per Club: news e programma - Archiviato il campionato (chiuso al quarto posto), la Juventus torna ad allenarsi in vista del Mondiale per Club. Oggi pomeriggio è in programma la ripresa degli allenamenti: i giocatori arriveranno ... Segnala sport.sky.it

