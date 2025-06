Juric nuovo allenatore dell’Atalanta attesa per la firma

L'Atalanta ha scelto Ivan Juric come nuovo allenatore, segnando un cambio di rotta emozionante per il club nerazzurro. Con una carriera ricca di sfide e successi, Juric porta con sé entusiasmo e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina bergamasca. La firma del contratto di due anni sembra ormai imminente: l’attesa cresce, e i tifosi sono impazienti di scoprire quale stile e quale visione porterà in Serie A.

Ivan Juric sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta. Secondo quanto appreso da LaPresse, il club nerazzurro ha scelto il tecnico croato come erede di Gian Piero Gasperini. Juric dovrebbe firmare un contratto di due anni, si attende ormai soltanto l’annuncio ufficiale. La carriera da allenatore di Ivan Juric. Gli inizi. 2010–2011: Inizia la sua carriera da a llenatore della Primavera del Genoa, nel 2011 consegue il patentino Uefa A.. 2011–2013: Juric è stato assistente di Gian Piero Gasperini, l’ex allenatore dell’Atalanta, per due anni, quando Gasperini era alla guida di Inter e Palermo. . Prime esperienze da capo allenatore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juric nuovo allenatore dell’Atalanta, attesa per la firma

In questa notizia si parla di: Juric Allenatore Atalanta Attesa

