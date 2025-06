Juric è l’araba fenice del calcio Dopo aver incontrato Thiago Motta l’Atalanta ha scelto lui

Giampiero Gasperini, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La scelta dell’Atalanta di affidarsi a Ivan Juric segna un ritorno in grande stile, come l’araba fenice del calcio che rinasce dalle proprie ceneri. Dopo le esperienze turbolente con Roma e Southampton, il tecnico croato avrà l’opportunità di riscrivere la sua storia e riportare l’Atalanta ai fasti di sempre. Un nuovo inizio per una squadra pronta a rinascere con entusiasmo e determinazione.

L’Atalanta ha sciolto le riserve sul futuro della panchina, orfana di Giampiero Gasperini dopo nove anni. La scelta è ricaduta, dopo giorni di riflessione, su Ivan Juric che potrà avere così la grande chance di rilanciarsi dopo i due flop della scorsa stagione alla Roma e al Southampton (dove è stato il peggior allenatore della storia della Premier League). Per lui un biennale. L’Atalanta ha deciso: panchina a Juric, sarà lui il successore di Gasperini. Il tecnico croato è stato preferito a Thiago Motta, anche lui in corsa per la panchina orobica. Lo scrive anche Gianluca Di Marzio. La scelta dei Percassi, probabilmente, è stata dettata dal fatto che Juric si professa da sempre un allievo di Gasperini cosa che permette di non cambiare troppo una squadra che da nove anni gioca con gli stessi dettami tattici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juric è l’araba fenice del calcio. Dopo aver incontrato Thiago Motta, l’Atalanta ha scelto lui

