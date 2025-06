Juric è il nuovo allenatore dell’Atalanta

L'Atalanta dà il benvenuto a una nuova era: Ivan Juric, 49enne tecnico di Spalato, è il nuovo allenatore della squadra orobica. Con una carriera ricca di successi e un approccio innovativo, Juric promette di portare energia e strategie vincenti alla Dea. La sua nomina, ufficializzata dal club, segna l'inizio di una sfida stimolante. Scopriamo insieme cosa riserva questa entusiasmante stagione per l'Atalanta sotto la guida del neo-allenatore.

(Adnkronos) – Juric è il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'annuncio del club orobico in una nota, pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Atalanta BC è lieta di comunicare che, a decorrere dal 1 luglio prossimo, il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra sarà affidato a Ivan Juri?, 49enne allenatore nativo di Spalato che ha al suo

