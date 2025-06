Juric è il nono allenatore straniero nella storia dell’Atalanta | quando fu l’ultima volta nerazzurra in Serie A?

Ivan Juric segna un nuovo capitolo nella storia dell’Atalanta, diventando il nono allenatore straniero a guidare i nerazzurri in Serie A. Dopo un lungo periodo di dominio italiano, la Dea torna a sorprendere con una scelta internazionale: quando fu l’ultima volta che un tecnico straniero sedette sulla panchina bergamasca? La risposta apre le porte a un affascinante viaggio tra passato e presente, sottolineando come l’Atalanta continui a scrivere pagine sorprendenti della propria storia.

Juric Atalanta, Ivan è il primo allenatore straniero nerazzurro in Serie A dal 1951: l'ultimo fu Deniss Neville L'Atalanta oggi ha certificato quello che sarà il nuovo allenatore della Dea (Ivan Juric), con una prima pillola statistica molto interessante. Ivan Juric sarà il nono allenatore straniero nella storia dell'Atalanta Bergamasca Calcio. L'ultimo mister non italiano

