Juric Atalanta è fatta per il nuovo allenatore nerazzurro Inizia un nuovo capitolo nella storia della Dea

Dopo quasi un decennio di successi sotto la guida di Gian Piero Gasperini, l’Atalanta si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La scelta di Ivan Juric come nuovo allenatore rappresenta una svolta decisiva, portando entusiasmo e ambizione in una squadra già ricca di talento e passione. È il momento di voltare pagina e abbracciare questa sfida con rinnovato entusiasmo: il futuro nerazzurro si apre con promesse di innovazione e crescita.

Juric Atalanta, sarà lui il nuovo allenatore della squadra nerazzurra dopo nove anni con Gian Piero Gasperini in panchina Dopo 9 anni di Gasperini e una settimana piena di valutazioni, l’Atalanta ha deciso su tutti i fronti: sarà Ivan Juric il nuovo allenatore nerazzurro, battendo la concorrenza sia di Thiago Motta (ex Juve) che di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juric Atalanta, è fatta per il nuovo allenatore nerazzurro. Inizia un nuovo capitolo nella storia della Dea

In questa notizia si parla di: Juric Atalanta Allenatore Nerazzurro

Juric in Serie A? Non solo il Torino: l’Atalanta ci pensa per il post Gasperini - Il futuro della Serie A si tinge di nuove sfide: Ivan Juric non è solo il condottiero del Torino, ma anche un nome caldo per l'Atalanta, pronta a scrivere un nuovo capitolo dopo Gasperini.

Juric all'Atalanta dopo due flop, tifosi in rivolta: i perché della scelta - Al netto di ribaltoni dell'ultima ora, Juric è il nuovo allenatore dell'Atalanta. La scelta convince i vertici del club, molto meno i tifosi atalantini: rivolta sui social ... Da sport.virgilio.it

Ivan Juric è il nuovo allenatore dell’Atalanta: accordo fino al 2027 - Ivan Juric è il nuovo allenatore dell’Atalanta. Il tecnico croato raccoglie il testimone di Gian Piero Gasperini, aprendo un nuovo ciclo sulla panchina nerazzurra dopo anni di successi e identità tatt ... Secondo msn.com

Juric Atalanta, è fatta per il nuovo allenatore nerazzurro. Inizia un nuovo capitolo nella storia della Dea - Juric Atalanta, sarà lui il nuovo allenatore della squadra nerazzurra dopo nove anni con Gian Piero Gasperini in panchina Dopo 9 anni di Gasperini e una settimana piena di valutazioni, l’Atalanta ha d ... Scrive calcionews24.com

ATALANTA, MA DAVVERO CONSIDERI PAPABILI ALLENATORI JURIC E PALLADINO PER IL POST GASPERINI? .