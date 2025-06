Julio Velasco a Jesi | il suo primo vice allenatore compie oggi 72 anni

Oggi celebriamo un compleanno speciale: Alberto Santoni, primo vice-allenatore italiano di Julio Velasco, spegne 72 candeline. Nato a Jesi, uomo di grande esperienza e passione per la pallavolo, ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo italiano. Con la sua saggezza e dedizione, continua a essere una figura di ispirazione. La sua storia è un esempio di come talento e determinazione possano attraversare le sfide della vita, portando sempre avanti i valori dello sport.

Sotto il segno di Alberto Santoni, primo vice-allenatore italiano del grande Julio Velasco: 72 anni e non sentirli! Il primo vice-coach italiano di Julio Velasco, Dott. Alberto Santoni spegne oggi 72 candeline. Nato a Jesi (Ancona, nelle Marche) il 6 giugno 1953, Alberto Santoni è un ex professionista del panorama bancario, ormai giunto alla pensione, con notevoli esperienze nel pianeta della pallavolo italiana. Trascinò alla fine degli anni ’70 – inizio anni ’80 il volley jesino a livelli assai elevati, mai raggiunti in precedenza. Incredibili imprese e vittorie sul campo ovvero indimenticabili promozioni nel cv agonistico dell’ex manager jesino Alberto Santoni. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Julio Velasco a Jesi: il suo primo vice allenatore compie oggi 72 anni

In questa notizia si parla di: Anni Velasco Primo Vice

Tutti gli uomini (e le donne) d'oro di Velasco - Il secondo allenatore di Velasco è Massimo Barbolini, tecnico pluridecorato. Ha cominciato alla fine degli anni ottanta con le ... Juan Manuel Cichello, suo vice nell'avventura di Uyba Busto ... Secondo msn.com

"Io come Velasco, vinco a 70 anni a Los Angeles" - "Se Julio Velasco ... primo giocatore italiano a disputare i Giochi, quindi è stato ad Atene 2004, Rio 2016 e Parigi 2024 rispettivamente come tecnico di Italia, Stati Uniti e India: tra quattro ... Come scrive msn.com

Generazione di Fenomeni - Il mistero della veloce a Lucchetta