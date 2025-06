Jovanotti | Sono io Liberato e sono anche Elena Ferrante la telefonata in diretta con Fiorello che spoilera il nuovo singolo di Giorgia

L’ultima puntata di “Radio2 Radio Show – La Pennicanza” ha lasciato i fan con il fiato sospeso, tra spoiler in diretta, telefonate sorprendenti e l’atmosfera unica di un programma che ha saputo unire satira, comicità e momenti emozionanti. Dopo tre settimane di divertimento, Fiorello e il suo team si preparano alla pausa estiva, con l’augurio di tornare presto a conquistare le frequenze. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata, che ci lascia con tanta curiosità per il futuro...

Ci lascia l’acquolina l’ultima puntata di “ Radio2 Radio Show – La Pennicanza “, il programma condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Dopo tre settimane di gag, satira e incursioni surreali, lo show radiofonico va in pausa estiva. “Tutto può succedere, ma ci piacerebbe tornare in onda ad ottobre. Ci ragioneremo durante l’estate”, le parole di Fiorello che fanno ben sperare. Che è accaduto nell’ultima puntata? Tante cose, per esempio lo spoiler in diretta del nuovo brano di Giorgia, chiamata al telefono da Fiorello e sorpresa mentre si trovava. in bagno. La cantautrice è collegata nel momento in cui lo showman fa partire il pezzo contenuto nel suo nuovo album presto in uscita, ricevuto “tramite conoscenze discografiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it