José Pepe Mujica al cinema Eliseo il documentario che ricorda la lotta dell' ex presidente dell' Uruguay

celebrato il documentario che ripercorre la sua straordinaria vita, la lotta e i valori che hanno ispirato intere generazioni. Un’occasione per riscoprire l’uomo dietro la figura pubblica, tra impegno civile e grande umanità. Non mancate a questa serata speciale, un tributo al leader che ha insegnato a tutti noi il potere della coerenza e del cuore.

José “Pepe” Mujica, scomparso lo scorso 13 maggio a pochi giorni dal suo 90esimo compleanno, non è stato solo l'ex presidente dell'Uruguay, ma per decenni simbolo di resistenza e di una politica fatta al basso e per il popolo. Per rendergli omaggio lunedì 9 giugno al cinema Eliseo viene. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it