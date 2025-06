Jorginho sbarca in Brasile | il centrocampista azzurro ha firmato con il Flamengo! Il comunicato

Jorginho, talento azzurro già noto sui campi internazionali, ha appena annunciato il suo approdo in Brasile, firmando con il Flamengo. Un nuovo capitolo si apre per il centrocampista, che si prepara a vivere un’esperienza stimolante nel campionato brasiliano e a rappresentare l’Italia anche nel prossimo Mondiale per Club. La sua partenza da Europa segna l’inizio di una sfida emozionante: il Flamengo si prepara ad accogliere un vero protagonista del calcio internazionale.

Jorginho sbarca in Brasile: il centrocampista azzurro ha firmato ora con il Flamengo! Il comunicato del club brasiliano Jorginho cambia vita e ricomincia dal Flamengo. L’italo-brasiliano giocherà per la prima volta in Serie A brasiliana e disputerà anche il nuovissimo Mondiale per Club. La nota del club: COMUNICATO – Ci sono novità al Mengão! Si tratta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Jorginho sbarca in Brasile: il centrocampista azzurro ha firmato con il Flamengo! Il comunicato

In questa notizia si parla di: Flamengo Jorginho Sbarca Brasile

Jorginho lascia l'Arsenal: andrà al Flamengo, contratto pronto per il Mondiale per Club - Jorginho, il talentuoso centrocampista italiano campione d'Europa nel 2021, sta per compiere un importante passo nella sua carriera.

Jorginho sbarca in Brasile: il centrocampista azzurro ha firmato con il Flamengo! Il comunicato - Al Flamengo il giocatore indosserà il numero 21 sulla maglia. Nato a Imbituba, Jorginho lasciò il Brasile nel 2008, ancora nelle giovanili, per giocare in Italia con l’Hellas Verona. Ottenne poi la ... Secondo calcionews24.com

Jorginho in arrivo al Flamengo: settimana prossima in Brasile, ha già affittato casa - Jorginho si è preso del tempo per salutare l'Arsenal ieri, con un video emozionante per ringraziare il club e tutti i suoi compagni per le. Si legge su tuttomercatoweb.com

Jorginho lascia l'Arsenal: andrà al Flamengo, contratto pronto per il Mondiale per Club - Il futuro di Jorginho è lontano dall`Europa. Il centrocampista italiano, campione d`Europa nel 2021 con la Nazionale azzurra allora guidata da Roberto Mancini, lascerà. Da msn.com

OLHA O QUE O BH FEZ COM O BARBOZA BRINCA MUITO ?FLAMENGO X BOTAFOGO | #SHORTS | ge.globo