Jonathan David il parametro zero che fa gola alla Serie A

Jonathan David, il parametro zero che fa gola alla Serie A, sta attirando l’attenzione di molti club di alto livello. Attaccante esplosivo e prolifico, diventa un vero affare sul mercato estivo, poiché svincolato e con un record di gol impressionante. Dopo cinque stagioni al Lilla, sogna di fare il salto in una grande squadra europea. Ma perché sarebbe il rinforzo perfetto per il nostro campionato? La risposta risiede nella sua capacità di cambiare le sorti di una squadra in un attimo.

È uno degli attaccanti più ricercati d'Europa. Il motivo? È svincolato e soprattutto segna a raffica. Jonathan David è uno dei pezzi più pregiati di questo mercato estivo e diverse squadre di Serie A hanno messo gli occhi su di lui. Il canadese è reduce da cinque stagioni di alto livello con il Lilla e ora vuole puntare a una big per mettersi in mostra anche sui palcoscenici europei. Ecco perché sarebbe perfetto per il nostro campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jonathan David, il parametro zero che fa gola alla Serie A

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

L’attaccante canadese saluta il #Lille a parametro zero, parla del suo futuro e apre alla #SerieA, ma nega qualsiasi intesa con le big italiane #Napoli e #Juventus Partecipa alla discussione

Jonathan David: " Nessun accordo con Napoli e Juventus. Voglio un club competitivo prima dell'inizio dei ritiri" - Uomo mercato di primissimo piano, libero a parametro zero a partire dal prossimo 30 giugno quando scadrà il suo contratto con il Lille, l`attaccante canadese Jonathan. Riporta msn.com

Jonathan David sul futuro: «Napoli opzione importante, la Serie A come una partita a scacchi» - Obiettivo di diversi club italiani, Jonathan David ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Athletic. Tra i temi trattati anche il suo futuro Quello di Jonathan David è uno dei nomi più caldi d ... Segnala informazione.it

Napoli o Juve? Parla Jonathan David: “Non ho accordi, ma quello è un club ambizioso” - Jonathan David, il bomber oggetto del desiderio di Napoli e Juventus, ha parlato del suo futuro dopo essersi svincolato dal Lille ... Lo riporta sportface.it