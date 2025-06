John McEnroe fuori dal coro | Se Djokovic porta Sinner al quinto set è favorito

Il grande giorno delle semifinali a Roland Garros ha acceso la passione degli appassionati italiani, pronti a vivere emozioni indimenticabili. Tra sfide di altissimo livello e tensione palpabile, il match tra Sinner e Djokovic si preannuncia come uno dei più avvincenti, con l’eventualità di un quinto set che potrebbe rivoluzionare le sorti del torneo. Se Djokovic porta Sinner al quinto set, sarà lui il favorito: un duello che promette spettacolo e suspense fino all’ultimo punto.

Il giorno delle semifinali del singolare maschile al Roland Garros è arrivato e tra gli appassionati italiani l’interesse non manca. Saranno due i rappresentanti del Bel Paese a tenere alto il vessillo italico: nel primo penultimo atto Lorenzo Musetti affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz; nel secondo ci sarà la sfida generazionale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Alcaraz e Sinner, stando anche alle quote dei book-makers, partono coi favori del pronostico. A questo proposito, in un’intervista a TNT Sport, l’ex campione John McEnroe si è lasciato andare a considerazioni che, per certi versi, sono un po’ fuori dal coro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - John McEnroe fuori dal coro: “Se Djokovic porta Sinner al quinto set, è favorito”

Le più lunghe strisce di vittorie negli Slam Novak Djokovic 30 Rod Laver 29 Roger Federer 27 Jimmy Connors 25 Rafael Nadal 25 Pete Sampras 25 Bjorn Borg 20 John McEnroe 20 Andre Agassi 18 Boris Becker 18 Partecipa alla discussione

