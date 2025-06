Jesolo turismo rinnova i punti di soccorso in collaborazione con la società Ways

Jesolo Turismo rinnova con entusiasmo la collaborazione con Ways srl per il terzo anno consecutivo, rafforzando il sistema di sicurezza e assistenza lungo le sue incantevoli spiagge. Sei punti di primo soccorso, strategicamente dislocati lungo l’arenile, garantiscono un’estate più sicura e serena per residenti e turisti. Un impegno condiviso che fa di Jesolo una località sempre più attenta al benessere di tutti. La sicurezza prima di tutto: perché una vacanza perfetta inizia con l’assistenza giusta.

Per il terzo anno consecutivo si rinnova l’accordo tra la Jesolo Turismo spa (costituita da Comune di Jesolo, Associazione jesolana albergatori e Confcommercio) e la società Ways srl per la gestione dei punti di primo soccorso dislocati lungo l’arenile. Le postazioni di questo tipo sono sei: zona. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Jesolo turismo rinnova i punti di soccorso in collaborazione con la società Ways

In questa notizia si parla di: Jesolo Turismo Rinnova Punti

Jesolo turismo rinnova i punti di soccorso in collaborazione con la società Ways - Sei postazioni in totale lungo il litorale cittadino. «Garantiamo interventi più tempestivi in caso di emergenza» ... Lo riporta veneziatoday.it

Jesolo, l’amministrazione rinnova i rappresentanti nelle partecipate, Consorzio BIM e Fondazione ITS Turismo del Veneto - L’amministrazione comunale ha rinnovato l’affidamento di incarichi presso le società di cui il Comune di Jesolo possiede una quota di partecipazione, all’interno del Consorzio BIM e della Fondazione ... Da ilnuovoterraglio.it

Turismo, Jesolo si prepara a una nuova estate da record - Protagonisti dell’appuntamento sono stati il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, l’assessore al turismo, Alberto Maschio, il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco ... Riporta nordest24.it