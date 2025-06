Jesi si barrica in agenzia immobiliare e ferisce carabiniere con coltello

Un episodio inquietante scuote Jesi, dove un uomo di 89 anni si è barricata in un’agenzia immobiliare, ferendo un carabiniere con un coltello. La scena, tra tensione e incertezza, ha mobilitato forze dell’ordine e polizia, che ora cercano di capire le ragioni dietro questo gesto improvviso. L’area di via Gramsci è stata interdetta al traffico, mentre la vicenda si snoda tra interrogativi e l’attesa di chiarimenti.

Un uomo di 89 anni si è barricato all’interno di un’agenzia immobiliare a Jesi (Ancona). L’uomo ha ferito al braccio, con un coltello, un carabiniere che era intervenuto. Sul posto ci sono gli agenti della polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. In arrivo la squadra antisommossa. L’area di via Gramsci è interdetta al traffico ed è completamente inaccessibile. Da chiarire i motivi del gesto. Sono da chiarire le cause che hanno spinto l’uomo, 89 anni, a barricarsi all’interno dell’agenzia immobiliare. A quanto apprende LaPresse, non è chiaro se l’uomo viva sopra l’agenzia. La causa del gesto potrebbe essere una richiesta di sfratto, tesi accreditata ma non confermata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jesi, si barrica in agenzia immobiliare e ferisce carabiniere con coltello

