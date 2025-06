Jesi agente immobiliare si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco | poi accetta di uscire Ferito un carabiniere

Una drammatica scena si è svolta a Jesi, dove un 79enne si era barricato in una palazzina, minacciando di dar fuoco a sé stesso e agitando un coltello. Dopo intense trattative, l’uomo ha deciso di uscire, ferendo accidentalmente un carabiniere nel tentativo di calmare la situazione. La vicenda, ricca di tensione e coraggio, ci ricorda quanto sia fondamentale il lavoro delle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza di tutti.

Il 79enne che si era barricato in una palazzina a Jesi (Ancona), gridando contro le forze dell'ordine e brandendo un coltello, ha accettato di uscire e farsi medicare le ferite.

