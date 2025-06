Jesi 79enne si barrica in ufficio e minaccia di darsi fuoco dopo aver ricevuto uno sfratto esecutivo

Una drammatica scena si è svolta a Jesi, dove un uomo di 79 anni, minacciato di sfratto, si è barricata nel suo ufficio immobiliare, rischiando di compiere un gesto estremo. La tensione è salita alle stelle, con conseguenze che hanno coinvolto le forze dell’ordine e causato feriti. Un episodio che mette in luce la difficile gestione delle sfide sociali e personali legate all’emergenza abitativa. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa triste vicenda.

A Jesi un 79enne, destinatario di uno sfratto esecutivo, si è barricato nella sua agenzia immobiliare minacciando di darsi fuoco. Ferito al volto, ha opposto resistenza alle forze dell’ordine. Ferito anche un carabiniere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

