Jerry Calà | “Rimpiango di aver detto no a Berlusconi Sogno di essere diretto in un film da mio figlio Johnny”

Jerry Calà si apre in un'intervista sincera, condividendo il suo cammino tra successi e scelte di vita. Dalla carriera brillante alle decisioni che avrebbe rivisto, come il rifiuto a Berlusconi, il noto attore e comico rivela il suo sogno più grande: essere diretto dal figlio Johnny in un film. Un desiderio che svela il legame profondo tra famiglia e passione artistica. Continua a leggere per scoprire di più su questa affascinante storia di stile e cuore.

