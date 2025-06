Jennie Garth primo shooting in lingerie a 53 anni Ed è pazzesca

Jennie Garth, l’affascinante Kelly di Beverly Hills 90210, conquista ancora il pubblico a 53 anni con il suo primo shooting in lingerie. Un gesto di forza e autenticità che celebra le donne in ogni fase della vita, incluso il menopausa. La sua spontaneità e bellezza naturale sono un esempio luminoso di come l’età sia solo un numero. Jennie Garth dimostra che la vera eleganza nasce dalla fiducia in sé stessi.

Primo shooting in lingerie per Jennie Garth, l'indimenticabile Kelly in Beverly Hills 90210: su sua stessa ammissione, non lo avrebbe mai pensato possibile. Eppure, a 53 anni, è arrivata la sua "prima volta". Sentendosi perfettamente a suo agio, oltre che orgogliosa, dal momento in cui la campagna è stata lanciata per celebrare le donne in ogni fase della loro vita. Inclusa quella della menopausa. Jennie Garth, il primo shooting in lingerie a 53 anni. C'è sempre una prima volta per tutto, e a volte quando meno ce lo aspettiamo: è il caso di Jennie Garth, la splendida Kelly Marlene Taylor di Beverly Hills 90210, che su Instagram ha condiviso gli scatti – pazzeschi, è il caso di dirlo – del suo primo shooting in lingerie.

