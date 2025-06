Jazzinsieme Factory ospita una delle voci più brillanti del panorama swing e blues europeo

Jazzinsieme Factory, con la sua seconda edizione, si conferma come un innovativo punto di incontro tra cultura e impresa, celebrando le sonorità del jazz, swing e blues europeo. Venerdì 6 giugno alle 20.30, presso Moretto di Pordenone, si accenderà una serata speciale con una delle voci più brillanti del panorama musicale, pronta a coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante. Un evento imperdibile per gli amanti della buona musica e della responsabilità sociale.

