Jannik Sinner si conferma protagonista di un torneo leggendario, raggiungendo la finale di Roland Garros dopo una vittoria storica contro Djokovic. Con una prestazione impeccabile, l’altoatesino si prepara ad affrontare il campione uscente Alcaraz in un duello che promette emozioni da brivido. È un momento di grande orgoglio italiano, riscoprendo la passione per il tennis e scrivendo una pagina memorabile nel panorama sportivo nazionale. La storia si ripete, e il futuro è tutto da scoprire.

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Roland Garros. Ha battuto Novak Djokovic col punteggio di 6-4, 7-5, dopo 7-6 dopo tre ore e 17' di gioco. Ora l'altoatesino n.1 al mondo se la vedrà con il campione uscente, Carlos Alcaraz (n.2 Atp), che ha approfittato del ritiro di Lorenzo Musetti per un problema fisico. Sinner è il primo italiano a disputare il match per il titolo dopo quasi 50 anni: nel 1976 Adriano Panatta riuscì anche a vincerlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jannik Sinner raggiunge la finale del Roland Garros, battuto Djokovic

