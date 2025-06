Jannik Sinner bimba in lacrime | il regalo inaspettato

L’edizione 2025 del Roland Garros ha regalato emozioni indimenticabili al tennis italiano, con due giovani stelle tra i migliori quattro: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. La passione e il sostegno del pubblico, dai grandi ai più piccoli, rendono questa avventura ancora più speciale. Tra sorprendenti vittorie e momenti di pura emozione, il nostro tennis si conferma protagonista sulla scena internazionale. E questa…

A prescindere dal finale, l’edizione 2025 del Roland Garros verrà ricordata come una delle più soddisfacenti per il tennis italiano. Due nostri rappresentanti tra i migliori quattro, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, e altri due già campioni nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori. Ormai la simpatia ed il tifo sugli spalti per i nostri tennisti la si percepisce su ogni superficie del circuito, dai più grandi ai più piccini. E questa storia ha a che fare proprio con uno di questi ultimi. Dopo il successo in tre set di Sinner contro Bublik (6-1; 7-5; 6-0), l’altoatesino ha regalato un’asciugamano ad una bambina dai capelli scuri, che è scoppiata in un dolcissimo pianto di emozione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, bimba in lacrime: il regalo inaspettato

