Ivass avvia procedura di nomina del Collegio dell’Arbitro assicurativo

L'IVASS avvia una nuova fase nella tutela dei consumatori con la creazione del primo Collegio dell'Arbitro Assicurativo. Un'opportunità unica per professionisti qualificati di contribuire a un sistema più trasparente e giusto, garantendo decisioni imparziali nel settore assicurativo. Se possiedi requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, questa è la tua occasione per fare la differenza. La tua candidatura può diventare parte integrante di un'importante rivoluzione nel mondo assicurativo, quindi...

Roma, 6 giu. (askanews) – In vista della costituzione del primo Collegio dell’Arbitro Assicurativo, l’Ivass ha invitato i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (di cui al decreto n. 215 del 6 novembre 2024), a presentare la propria manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di componente di scelta dell’Istituto. La manifestazione di interesse, recita un comunicato, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 7 luglio 2025, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) (all’indirizzo [email protected]), utilizzando il format pubblicato sul sito Ivass e su quello dell’Arbitro Assicurativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it