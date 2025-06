Ivan Juric è il nuovo allenatore dell’Atalanta | scelto dopo una stagione horror succede a Gasperini

L'Atalanta dà il benvenuto a Ivan Juric, nuovo allenatore dopo un'estenuante stagione sotto la guida di Gasperini. Dopo un percorso turbolento tra Roma e Southampton, Juric si prepara a rilanciare i nerazzurri in un momento cruciale. La scelta segna una svolta decisa per la squadra bergamasca, pronta a voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo. Scopriamo insieme cosa attende questa affascinante sfida!

L'Atalanta ha sciolto le riserve ed ha scelto Ivan Juric, come allenatore. Juric, che ha vissuto un'annata negativa tra Roma e Southampton, prende il posto di Gasperini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

