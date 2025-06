Ivan Juri? è il nuovo allenatore dell’Atalanta | contratto fino al 2027

L’Atalanta ha scelto un volto esperto e ambizioso per guidare il suo futuro: Ivan Juric, il tecnico croato con alle spalle un’impressionante carriera di 371 presenze da allenatore, tra cui 249 in Serie A. Con un contratto fino al 2027, Juric si prepara a portare la sua passione e competenza sulla panchina nerazzurra, rivoluzionando il progetto del club e scrivendo un nuovo capitolo emozionante. La sua avventura in Bergamasca sta per cominciare!

È ufficiale: Ivan Juri? è il nuovo allenatore dell’Atalanta. A comunicarlo è stato il club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, in cui si annuncia l’arrivo del tecnico croato a partire dal 1° luglio 2025. Classe 1975 e originario di Spalato, Juri? vanta una lunga esperienza in panchina con 371 presenze da allenatore tra i professionisti, di cui 249 in Serie A. Il tecnico ex Torino, Verona e Genoa ha firmato con l’ Atalanta un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2027. Nel comunicato, la società orobica annuncia anche che nei prossimi giorni saranno resi noti data e luogo della presentazione ufficiale del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Ivan Juri? è il nuovo allenatore dell’Atalanta: contratto fino al 2027

In questa notizia si parla di: Allenatore Juri? Atalanta Ivan

E' ufficiale, Juric nuovo allenatore dell'Atalanta - (ANSA) - BERGAMO, 06 GIU - E' ufficiale: Juric e' il nuovo allenatore dell'Atalanta. "Atalanta BC - si legge nella nota pubblicata sul sito del club - è lieta di comunicare che, a decorrere dall'1 lug ... Riporta msn.com

Ivan Juric è il nuovo allenatore dell'Atalanta con contratto biennale - Ivan Juric nominato allenatore dell'Atalanta con un contratto fino al 2027. Il club nerazzurro dà il benvenuto al mister. Secondo sport.quotidiano.net

Atalanta, Ivan Juric è il nuovo allenatore: contratto biennale - L' Atalanta riparte da Ivan Juric. Il club nerazzurro, chiuso il lungo ciclo con Gian Piero Gasperini, ha reso noto che “a decorrere dal 1° luglio prossimo, il ruolo di responsabile tecnico della prim ... tg.la7.it scrive