Italia umiliata dalla Norvegia Spalletti gelato | è successo in diretta

Una serata da dimenticare per l’Italia di Luciano Spalletti, che si è vista travolgere dalla Norvegia di Haaland e Sorloth in una partita che ha lasciato senza parole. La Nazionale azzurra, sostanzialmente assente in campo, ha subito un’umiliazione inattesa, con il risultato che si è concluso 3-0 già a metà primo tempo. Una sconfitta dura da digerire, ecco cosa è successo in diretta.

L’Italia di Luciano Spalletti, di fatto è stata travolta questa sera dalla Norvegia di Haaland e Sorloth. L’Italia di Luciano Spalletti, di fatto, è stata travolta questa sera contro la Norvegia. La Nazionale azzurra, di fatto, non è entrata praticamente in campo. Basta pensare che il risultato era sul 3-0 già a fine primo tempo. (LaPresse) tvplay.it La gara è stata bloccata da Sorloth al 14?, dove la difesa dell’Italia ha mostrato tantissime carenze. In quel momento ci si aspettava una reazione degli azzurri che, però, non è mai arrivata. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Italia umiliata dalla Norvegia, Spalletti gelato: è successo in diretta

