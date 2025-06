Italia travolta in Norvegia | Spalletti umiliato Mondiali già a rischio

Una notte da incubo per l’Italia, travolta in Norvegia e già in bilico nel cammino verso il Mondiale 2026. La sconfitta per 3-0 a Oslo mette in discussione la squadra di Spalletti, che si trova a rincorrere in un gruppo dove i padroni di casa dominano incontrastati. La crisi azzurra si fa sentire e il prossimo impegno sarà decisivo per risollevare le sorti di un’avventura già sotto pressione.

La Caporetto di Luciano Spalletti e della Nazionale italiana da oggi si chiama Ullevaal Stadion. A Oslo gli azzurri vengono travolti 3-0 dalla Norvegia di Haaland nella prima gara delle qualificazioni per i Mondiali 2026 e paradossalmente la situazione nel Gruppo I si fa già quasi drammatica: gli scandinavi sono a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite (e una differenza reti di +10), con Israele a 6, l' Estonia a 3 e l'Italia (1 gara) e la Moldavia (2 partite già giocate) a quota 0. Una partenza a handicap che da un lato evidenzia nuovamente, se mai ce ne fosse stato bisogno, lo stato di crisi profonda del nostro calcio in generale e della Nazionale in particolare, e dall'altro mette a forte rischio anche la posizione del commissario tecnico, già uscito con le ossa rotte dall' Europeo 2024 con l'umiliante eliminazione agli ottavi contro la modesta Svizzera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italia travolta in Norvegia: Spalletti umiliato, Mondiali già a rischio

