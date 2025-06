Italia travolta dalla Norvegia Spalletti attaccato | si chiedono le sue dimissioni

Basta una serata storta per scatenare un terremoto nel calcio italiano. La sconfitta per 3-0 contro la Norvegia ha riacceso le polemiche e le voci di crisi, con Spalletti sotto accusa e i tifosi in fermento. La strada verso il Mondiale 2026 si fa ancora più impervia, e il futuro della Nazionale appare sempre più incerto. Ora, più che mai, è il momento di riflettere e trovare una svolta.

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Norvegia e l’Italia terminata con il risultato finale di 3-0 per i padroni di casa. Archiviata la stagione dei club, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata verso le Nazionali. Tuttavia, come accade ormai da troppo tempo, per l’Italia il percorso verso il Mondiale 2026 è già fortemente in salita. Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, sono stati travolti questa sera dalla Norvegia. Basta pensare che l’Italia era sotto 3-0 già alla conclusione della prima frazione di gara. L’Italia crolla contro la Norvegia: in molti chiedono le dimissioni di Spalletti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Italia travolta dalla Norvegia, Spalletti attaccato: si chiedono le sue dimissioni

