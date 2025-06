Italia travolta dalla Norvegia 3-0 | peggior sconfitta nelle qualificazioni dal 2017

L'Italia si sveglia con una batosta storica: 3-0 contro la Norvegia a Oslo, segnando la peggior sconfitta nelle qualificazioni mondiali dal 2017. Un inizio di qualificazione che mette in discussione sogni e ambizioni azzurre, riaprendo ferite mai del tutto rimarginate e lasciando il paese intero a interrogarsi sul futuro della nostra amata Nazionale. La prima tappa verso Qatar 2026 si rivela più complicata del previsto.

L'Italia cade rovinosamente a Oslo: 3-0 contro la Norvegia e inizio shock nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Una sconfitta pesante, che riapre ferite mai del tutto rimarginate nella storia azzurra. Non accadeva dal 2017 che gli Azzurri incassassero tre gol di scarto in una qualificazione mondiale.

