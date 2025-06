Italia senti Spalletti | "Noi storditi ma il progetto non è in discussione perché è il migliore che abbiamo"

Italia, ancora scottata dalla sconfitta in Norvegia, si aggrappa alle parole di Luciano Spalletti, il CT che con fermezza assicura: "Noi storditi, ma il progetto non è in discussione perché è il migliore che abbiamo". Le sue parole spontanee e determinanti rappresentano una speranza di rinascita, un faro nel buio di questa fase difficile. È il momento di risalire insieme, credendo nel valore del nostro calcio e nel lavoro di tutti.

Luciano Spalletti, ct dell`Italia, ha parlato dopo la cocente sconfitta in Norvegia, per 3-0, ai microfoni della Rai:

