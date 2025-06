Italia sconfitta dalla Norvegia | Spalletti conferma il progetto Mondiali 2026

Dopo la sconfitta in Norvegia, l’Italia guarda avanti con determinazione. Il ct Spalletti conferma il progetto per i Mondiali 2026, sottolineando che, nonostante gli errori e le difficoltà, il gruppo ha ancora molto da offrire. “Andiamo avanti con questa squadra”, afferma, pronto a lavorare per migliorare e affrontare le sfide future. La strada è lunga, ma il talento e la passione degli azzurri sono la nostra migliore speranza.

"Abbiamo fatto troppi regali, ma andiamo avanti con questo gruppo". Dopo la disastrosa sconfitta dell' Italia in Norvegia nella prima partita di qualificazione ai Mondiali 2026, il ct Luciano Spalletti assicura che il progetto con questa squadra andrà avanti. "Abbiamo preso il primo gol che poteva essere evitabile - aggiunge il ct - negli spazi larghi le loro individualità ci hanno messo in difficoltà. Ci sono mancati i giocatori che saltano l'uomo. Se questa partita può mettere in discussione il progetto? Io faccio capo a questo gruppo. Vado avanti così, c'è da migliorare sotto certi aspetti ma si va avanti con questo progetto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia sconfitta dalla Norvegia: Spalletti conferma il progetto Mondiali 2026

