Italia notte da incubo in Norvegia | la strada per il Mondiale è già in salita Donnarummasconsolato | Non ci sono parole | Live 3-0

Notte da incubo per l’Italia in Norvegia: la strada verso il mondiale si fa sempre più in salita. L’orrendo primo tempo, segnato da Sorloth, Nusa e Haaland, condanna la squadra di Spalletti a un pesantissimo ko. Un risultato che lascia i tifosi senza parole, mentre il cammino verso la qualificazione si fa più difficile. La speranza ora è di reagire e risalire in vista dei prossimi impegni.

A Oslo un orrendo primo tempo condanna la squadra di Spalletti a una pesantissimo ko: a segno Sorloth, Nusa e Haaland. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia, notte da incubo in Norvegia: la strada per il Mondiale è già in salita. Donnarummasconsolato: «Non ci sono parole» | Live 3-0

In questa notizia si parla di: Italia Notte Incubo Norvegia

Bologna, è la notte dei miracoli: dopo 51 anni la Coppa Italia è di nuovo tua! - Bologna celebra una notte di miracoli dopo 51 anni: la Coppa Italia torna a casa. Il 14 maggio 2025, una città intera si è unita in un'esplosione di gioia nella Capitale, ripetendo le emozioni del passato.

Norvegia-Italia, una notte da dimenticare: azzurri travolti 3-0 a Oslo - La partita che avrebbe dovuto segnare l’inizio di un nuovo ciclo per l’Italia sotto la guida di Luciano Spalletti si è trasformata in un incubo già dopo pochi minuti. Ad Oslo , gli azzurri hanno subit ... Come scrive informazione.it

Mondiali 2026, vergogna Italia: la Norvegia asfalta gli azzurri con un secco 3-0 - Oslo, 6 giugno 2025 – Un’Italia irriconoscibile, a tratti vergognosa, cade rovinosamente sotto i colpi di una Norvegia spietata: finisce 3-0 al termine di un primo tempo dominato dai padroni di casa, ... Scrive erreemmenews.it

Qualificazioni Mondiali, Norvegia-Italia 3-0: disastro Spalletti, i tifosi piombano nell'incubo - Un solo tiro in porta al 92esimo per gli azzurri e il palo di Berge che poteva addirittura costare il 4-0. Per gli italiani torna l'incubo di saltare un altro Mondiale. Si legge su areanapoli.it