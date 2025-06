Italia-Norvegia | Spalletti affronta le sfide delle qualificazioni mondiali

In attesa della sfida tra Italia e Norvegia, Spalletti affronta con determinazione le sfide delle qualificazioni mondiali, tra tante defezioni che rendono il percorso un vero e proprio dribbling tra buche. La speranza di un risultato positivo si fa strada, alimentata dalla voglia di vedere la nostra squadra scendere in campo stasera alle 20:45 su Rai 1, pronta a scrivere una nuova pagina di passione e orgoglio italiano.

Vien voglia di ringraziare il fatto che sia arrivato il giorno della partita, visto che ogni giorno col foglio del calendario si sta staccando anche un nome dall'elenco dei convocati. Spalletti fa buon viso a cattivo gioco: non ad Acerbi, ma cerca di ignorare tutte le altre defezioni quasi quotidiane che hanno trasformato l'attesa per la sfida di stasera (20,45, Rai 1) in casa della Norvegia in un dribbling tra buche che si aprivano all'improvviso, come una qualsiasi autostrada italiana nei giorni dell'esodo. Nel giro di pochi giorni sono tornati a casa Buongiorno, Gabbia, Locatelli, non è neanche arrivato Acerbi e ieri ha salutato la compagnia anche Moise Kean: risentimento muscolare alla coscia destra, anche lui è fuori da entrambe le sfide che aprono il girone delle qualificazioni mondiali.