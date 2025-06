Italia naufraga a Oslo | Spalletti e le qualificazioni Mondiali 2026 già a rischio

L’Italia di Spalletti affonda a Oslo, un avvio disastroso che mette in crisi le speranze di qualificazione ai Mondiali 2026. Contro una Norvegia coriacea e rapida, gli azzurri si trovano già in svantaggio e tra contestazioni e delusione, il cammino verso il Qatar si complica drasticamente. La serata segna un passo falso che potrebbe pesare molto nel prosieguo delle qualificazioni, lasciando tutti con l’amaro in bocca e la domanda: è davvero tutto da rifare?

Diluvia a Oslo sull'Italia di Spalletti naufragata alla prima uscita nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 che ora, dopo questa serata disastrosa, sembrano già quasi una chimera. Contro una Norvegia veloce e forte fisicamente, gli azzurri, contestati anche dagli oltre 800 tifosi italiani sugli spalti, vanno subito sotto trafitti dall'ottimo S›rloth capace di sorprendere Donnarumma sottomisura. Bellissimo il gol del raddoppio di Nusa alla mezz'ora del primo tempo, mentre il 3-0 definitivo lo firma l'uomo simbolo della squadra dei ghiacci Erling Haaland. Nella ripresa Di Lorenzo e compagni provano ad alzare la testa, ma la reazione sperata non arriva e la partita si traduce in un'umiliazione che mette già in pericolo le possibilità degli azzurri di partecipare alla kermesse iridata in Stati Uniti-Messico con il rischio di mancare l'appuntamento per la terza volta di fila.

