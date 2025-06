Italia l’incubo playoff si riavvicina | ecco i probabili avversari

L’Italia si avvicina sempre più al rischio di un’ultima spiaggia nei playoff mondiali, con la qualificazione in bilico e un cammino da ricostruire. Dopo la sconfitta pesante contro la Norvegia, i nostri avversari si fanno sempre più vicini, e l’incubo si fa concreto. Ma quali saranno gli avversari probabili nel sorteggio? Scopriamo insieme chi potrebbe mettere a dura prova il sogno azzurro.

L’Italia rischia fortemente di arrivare seconda nel girone di qualificazione per la Coppa del Mondo: ecco i possibili avversari L’ Italia cade rovinosamente in quel di Oslo sotto i colpi di una Norvegia straripante. Netto 3-0 per gli uomini di Solbakken che già nel primo tempo avevano tramortito gli Azzurri con Sorloth, Nusa e Haaland. L’Italia non è poi riuscita a riprendersi, facendo il primo tiro in porta al 91esimo. Luciano Spalletti Head Coach of Italy during Italy vs France, matchday 6 of League A of Uefa Nations League 2025, game at Giuseppe Meazza – San Siro stadium in Milano (MI), Italy, on November 17, 2024. 🔗 Leggi su Sportface.it