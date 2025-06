Italia in Norvegia stasera 2045 per non perdere il Mondiale 2026 Fa paura Haaland Spalletti | Vinciamo Formazioni

Stasera alle 20:45 su Rai1, l'Italia affronta la Norvegia in una sfida cruciale per qualificarsi al Mondiale 2026. La nazionale norvegese, un tempo considerata solida ma poco tecnica, ha ora sorpreso tutti, mettendo paura a una potenza del calcio come gli azzurri. Spalletti e i suoi devono vincere per non ripetere il fallimento delle ultime due edizioni e rilanciarsi verso il Qatar. La vittoria è fondamentale: ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Erano considerati solidi gregari, i calciatori norvegesi, fino a non molti anni fa. Solidi ma tecnicamente non eccelsi. Ora sono arrivati a far paura a una "potenza" del calcio come l'Italia. In effetti stasera (20,45, diretta su Rai1) l'Italia deve vincere la prima sfida con la Norvegia per non temere di perdere, per la terza volta di fila, l'appuntamento della fase finale del Mondiale. Saltate quelle del 2018 e del 2022, Luciano Spalletti e gli azzurri sanno di non poter sbagliare. In un passato remoto, l'Italia non raggiunse la fase finale solo nel 1958: eliminata dall'Irlanda del Nord. Burrascosa partita a Belfast con arbitro contestato e rissa in campo