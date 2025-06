Diluvia a Oslo sull'Italia di Spalletti naufragata alla prima uscita nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 che ora, dopo questa serata disastrosa, sembrano già quasi una chimera. Contro una Norvegia veloce e forte fisicamente, gli azzurri, contestati anche dagli oltre 800 tifosi italiani sugli spalti, vanno subito sotto trafitti dall’ottimo Sorloth capace di sorprendere Donnarumma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Italia in bambola ad Oslo, azzurri travolti dalla Norvegia 3-0. Il cammino per i Mondiali 2026 subito in salita