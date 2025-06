Italia imbarazzante ko 3-0 in Norvegia senza mai tirare in porta fino al 91' | Spalletti già a rischio Mondiale

Un’amara serata per l’Italia: in Norvegia gli Azzurri di Spalletti subiscono un umiliante 3-0, senza mai impensierire la porta avversaria. Un risultato che solleva molte polemiche e mette a rischio la qualificazione mondiale. La nazionale italiana si trova ora a un bivio cruciale, con le prossime sfide che potrebbero decidere il suo destino. La strada verso il Mondiale si fa sempre più difficile...

Clamoroso tonfo dell`Italia in Norvegia, con gli Azzurri di Luciano Spalletti che rimediano una figuraccia storica, perdendo per 3-0 nel primo.

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l'Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l'Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

L'Italia affonda in Norvegia e la qualificazione al Mondiale è già in salita - La terra dei salmoni e dei vichinghi non porta bene all'Italia, e dopo i rovesci europei delle squadre italiane nelle coppe, arriva quello della Nazionale Italiana che gioca una gara imbarazzante

Norvegia-Italia, le pagelle di CM: Nusa fenomenale, Bastoni e Barella assenti ingiustificati. Spalletti, un disastro da 4 - Non gli si può chiedere di più nelle successive chance che portano la Norvegia a centrare prima il bis e poi il tris. Di Lorenzo 4: sembra essere tornato ai tempi degli Europei. Il capitano del Napoli

Norvegia-Italia, tifosi azzurri contestano Spalletti e la Nazionale - Azzurri già sotto contro gli scandinavi nella gara di qualificazione ai Mondiali: è già finito nel mirino della critica Un match iniziato subito in salita per l'Italia di Luciano Spalletti.