Italia il Mondiale 2026 si complica | come può ancora qualificarsi e come funzionano gli spareggi

L’Italia, con il tonfo in Norvegia, si complica la strada verso il Mondiale 2026. Ma non tutto è perduto: scopri come gli Azzurri possono ancora qualificarsi attraverso gli spareggi e quale sia il percorso da seguire per mantenere viva la speranza di tornare sulla scena mondiale. La corsa continua, perché il sogno di tornare a brillare in Qatar non è ancora svanito.

Il pesantissimo ko di Oslo fa quasi sfumare la vetta del girone per gli Azzurri: ecco come può ancora qualificarsi la nostra Nazionale L’Italia perde malamente in casa della Norvegia nella partita che un po’ per tutti avrebbe definito le possibilità di andare al prossimo Mondiale in maniera diretta. E parallelamente i rischi di un’ennesima assurda eliminazione alla fase di qualificazione. Mancare la Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva sarebbe un ulteriore disastro senza precedenti e un danno enorme. Ma andiamo a guardare i numeri, gli scenari e quanto effettivamente il brutto ko in casa della squadra a questo punto più forte del girone potrà condizionare la nostra partecipazione al Mondiale del prossimo anno negli USA. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, il Mondiale 2026 si complica: come può ancora qualificarsi e come funzionano gli spareggi

