Italia emergenza in attacco | Kean lascia il ritiro per infortunio

Brutte notizie per Luciano Spalletti e la Nazionale italiana: Moise Kean lascia il ritiro azzurro per infortunio.

Kean lascia la Fiorentina con la clausola rescissoria? Prade “esorcizza” il pericolo appellandosi a un aspetto dell’ex Juve: cos’ha detto il dirigente della Viola! - Moise Kean potrebbe dire addio alla Fiorentina attivando la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, con scadenza tra l'1 e il 15 luglio.

Ho letto che KEAN ha lasciato il ritiro azzurro per infortunio.Ora Spalletti deve fare una scelta coraggiosissima,chiamare PIO ESPOSITO,la Norvegia non lo conosce,potrebbe rivelarsi una sorpresa vincente.Anche un difensore giovane da mettere su Halland,s

UFFICIALE – #Italia, altra tegola per #Spalletti: anche #Kean lascia il ritiro per infortunio

Moise Kean crolla in campo, portato via in barella per infortunio contro il Verona | Fiorentina