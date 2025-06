Italia è già incubo spareggi | per il Mondiale bisogna vincerle tutte E potrebbe non bastare

L’Italia si trova ora sull’orlo di un incubo spareggi per la qualificazione mondiale, con la vittoria che diventa un dovere assoluto. La sconfitta 0-3 ad Oslo contro la capolista Haaland&Co ha complicato notevolmente il cammino, grazie al +13 di differenza reti della Norvegia. Per gli azzurri, ogni punto diventa fondamentale: per conquistare il primo posto, devono vincerle tutte, ma potrebbe non bastare. La sfida è ancora tutta da scrivere.

Lo 0-3 di Oslo contro la capolista del Gruppo I crea grandi problemi in chiave primo posto perché Haaland&Co hanno un pesantissimo +13 nella differenza reti.

