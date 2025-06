Italia Donnarumma | "Prestazione inaccettabile I tifosi non meritano queste partite"

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, le parole di Gigio Donnarumma risuonano amare ma necessarie. Il capitano dell’Italia non ha esitato a definire la prestazione “inaccettabile”, sottolineando quanto questa fase sia difficile e quanto i tifosi meritino di più. In un momento di riflessione e sfida, le dichiarazioni di Donnarumma scuotono il nostro entusiasmo e ci invitano a ripartire con determinazione.

Al termine della pesante sconfitta per 3-0 in casa della Norvegia, ha parlato il capitano dell`Italia Gigio Donnarumma. Ai microfoni di Rai Sport. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

