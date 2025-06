Italia da incubo in Norvegia ne prende tre Ora la strada per il Mondiale è già in salitaVoti | Spalletti 4 forse bisogna cambiare c t

Una notte da incubo per l'Italia in Norvegia, con un primo tempo disastroso e una sconfitta pesantissima. La strada verso il Mondiale si fa ancora più impervia, mentre Spalletti potrebbe dover ripensare il suo ruolo. Con l'eventualità di un cambio in panchina, i tifosi si chiedono se sia arrivato il momento di rinnovare la guida tecnica per risalire la china e riaccendere le speranze.

A Oslo un orrendo primo tempo condanna la squadra di Spalletti a una pesantissimo ko: a segno Sorloth, Nusa e Haaland. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia da incubo in Norvegia, ne prende tre.Ora la strada per il Mondiale è già in salitaVoti: Spalletti 4, forse bisogna cambiare c.t

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Incubo Norvegia

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

#Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive #calcio Scommesse calcio, qualificazioni Mondiale 2026: l’Italia inizia dalla Norvegia. A 2,45 i primi tre punti di Spalletti, incubo Haaland a 2,25 su Snai http://dlvr.it/TLB6tx Partecipa alla discussione

Spalletti diretta dopo Norvegia-Italia: segui le dichiarazioni in tv e in conferenza - Esordio da incubo per gli azzurri, sconfitti 3-0 e con la strada già in salita per la qualificazione ai Mondiali 2026: tutte le parole del ct in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it

Qualificazioni Mondiali, Norvegia-Italia 3-0: disastro Spalletti, i tifosi piombano nell'incubo - Una partita disastrosa quella dell'Italia di Luciano Spalletti, che esce con le ossa rotte dalla sfida contro la Norvegia: 3-0 il finale. Orribile prima partita per gli Azzurri nei gironi di Qualifica ... Come scrive msn.com

Spalletti e lo sprofondo Italia: “È il progetto migliore”. Donnarumma: “Inaccettabile” - Le parole del Ct della Nazionale dopo la debacle di Oslo contro la Norvegia. Il capitano: "Non ci sono spiegazioni" ... Segnala tuttosport.com