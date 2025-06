Italia-Corea del Sud oggi Nations League volley femminile 2025 | orario canale tv streaming

Stasera alle 22.30, il volley femminile si infiamma con Italia vs Corea del Sud nella Nations League 2025, un match imperdibile al Maracanazinho di Rio. Dopo aver conquistato due vittorie importanti, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 puntano a consolidare il primato e regalare un’altra emozione ai loro tifosi. Rimanete sintonizzati per orari, canali tv e streaming: il grande volley italiano è pronto a scrivere un’altra pagina di successo.

Oggi venerdì 6 giugno (ore 22.30) si gioca Italia-Corea del Sud, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Dopo il secco 3-0 inflitto agli USA e il successo maturato al tie-break contro la Germania, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 torneranno in campo al Maracanazinho di  Rio de Janeiro (Brasile) per fronteggiare la poco quotata compagine asiatica e infilare la terza vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale. Paola Egonu non ha giocato ieri sera a causa di un malessere accusato in allenamento e c’è curiositĂ per vedere se il CT Julio Velasco la ributterĂ nella mischia oppure se deciderĂ di affidarsi ancora alla bomber Ekaterina Antropova dopo la splendida prestazione offerta contro le tedesche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Corea del Sud oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, canale tv, streaming

